Preziosi e Tuttosport si arrendono: «Juve-Napoli? Non daranno il 3-0, è intervenuta la Asl» (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha decisamente cambiato la propria versione dei fatti. Da «non mi sarei mai sognato di chiamare la Asl» a «non credo che si arriverà a un risultato a tavolino, perché è intervenuta la Asl campana». Lo dice a Tuttosport che gli dedica un titolone in prima pagina. Sembra una resa da parte del quotidiano sportivo torinese. Chissà, il calcio italiano e la Juventus potrebbero aver compreso che nessun protocollo vale una Asl. Non ci illudiamo, il calcio continua a fornire prove sbalorditive di sé e della propria dissociazione mentale. Ma chissà. Per quando riguarda i positivi del Genoa, Preziosi ha detto: «La situazione è leggermente migliorata ma abbiamo ancora 15 calciatori colpiti dal ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Genoa Enricoha decisamente cambiato la propria versione dei fatti. Da «non mi sarei mai sognato di chiamare la Asl» a «non credo che si arriverà a un risultato a tavolino, perché èla Asl campana». Lo dice ache gli dedica un titolone in prima pagina. Sembra una resa da parte del quotidiano sportivo torinese. Chissà, il calcio italiano e lantus potrebbero aver compreso che nessun protocollo vale una Asl. Non ci illudiamo, il calcio continua a fornire prove sbalorditive di sé e della propria dissociazione mentale. Ma chissà. Per quando riguarda i positivi del Genoa,ha detto: «La situazione è leggermente migliorata ma abbiamo ancora 15 calciatori colpiti dal ...

Genoa, Preziosi: "Stop al campionato? Non ci sono le basi"

GENOVA - Interrompere il campionato causa covid, secondo Enrico Preziosi, non è un'opzione da considerare. Il patron del Genoa parlando a Gr Parlamento esordisce così: "Non credo che ci siano le basi ...

