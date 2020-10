“Ora basta!”. GF Vip, blitz all’esterno della casa: momenti di tensione e produzione costretta a intervenire (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Dovreste averlo notato in queste settimane. Non mi sono esposta più di tanto né davanti ai complimenti, né davanti alle critiche perché trovo e credo sia giusto lasciargli fare questa fantastica esperienza che è completamente sua e della quale io nel mio piccolo faccio parte in quanto sua fidanzata. Però adesso basta, stiamo parlando di un reality e come tale dovrebbe essere preso, non come “lavoro”. “Sto vedendo da giorni un accanimento che trovo davvero fuori luogo ed eccessivo. Qualsiasi cosa dica o faccia Andrea viene preso di mira quando l’unica cosa che vedo è semplicemente un ragazzo che si comporta dentro la casa come farebbe fuori dalla casa. Certo può piacere e non piacere ma attaccarlo in continuazione sulla base del nulla proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Dovreste averlo notato in queste settimane. Non mi sono esposta più di tanto né davanti ai complimenti, né davanti alle critiche perché trovo e credo sia giusto lasciargli fare questa fantastica esperienza che è completamente sua equale io nel mio piccolo faccio parte in quanto sua fidanzata. Però adesso basta, stiamo parlando di un reality e come tale dovrebbe essere preso, non come “lavoro”. “Sto vedendo da giorni un accanimento che trovo davvero fuori luogo ed eccessivo. Qualsiasi cosa dica o faccia Andrea viene preso di mira quando l’unica cosa che vedo è semplicemente un ragazzo che si comporta dentro lacome farebbe fuori dalla. Certo può piacere e non piacere ma attaccarlo in continuazione sulla base del nulla proprio ...

