Non solo calcetto. Palestre e società amatoriali temono di sparire: «Non possiamo vivere di sussidi» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Tra le misure che il governo dovrebbe annunciare entro stasera, 12 ottobre, per arginare la crescita dei contagi da Coronavirus, oltre a una stretta su feste private e movida, c'è anche quello che è stato descritto come lo «stop al calcetto». In realtà, sono tanti gli sport di contatto e amatoriali che potrebbero essere coinvolti dal giro di vite. Tra pallavolo, basket, beach volley, arti marziali, circa 10 milioni di appassionati rischiano di dover interrompere le loro attività. Uno stop che mette a rischio la stessa sopravvivenza di realtà che vivono di questi sport, e che sono già state provate dalle settimane di lockdown. Conte: «Escludo il lockdown, possibili chiusure circoscritte». Il Dpcm all'ultima curva: ...

