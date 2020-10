Nettuno. Rissa a suon di calci, pugni e bottigliate: un ferito grave e due arresti (Di lunedì 12 ottobre 2020) La notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Anzio sono intervenuti per sedare una Rissa avvenuta a colpi di bottiglie, calci e pugni tra tre stranieri all’interno di un condominio ubicato in via Taglio delle Cinque Miglia, a Nettuno. I Carabinieri della Stazione di Nettuno, giunti per primi sul posto insieme a personale medico, hanno quindi arrestato due persone (un romeno di 36 anni e un indiano di 40 anni, entrambi con precedenti) e denunciato un altro indiano, incensurato, di 31 anni, che nella colluttazione aveva la peggio. Quest’ultimo, infatti, è stato immediatamente trasportato presso gli ospedali Riuniti di Anzio-Nettuno e ricoverato nel reparto chirurgia ricevendo una prognosi di ben 30 giorni per importati ferite al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) La notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Anzio sono intervenuti per sedare unaavvenuta a colpi di bottiglie,tra tre stranieri all’interno di un condominio ubicato in via Taglio delle Cinque Miglia, a. I Carabinieri della Stazione di, giunti per primi sul posto insieme a personale medico, hanno quindi arrestato due persone (un romeno di 36 anni e un indiano di 40 anni, entrambi con precedenti) e denunciato un altro indiano, incensurato, di 31 anni, che nella colluttazione aveva la peggio. Quest’ultimo, infatti, &e; stato immediatamente trasportato presso gli ospedali Riuniti di Anzio-e ricoverato nel reparto chirurgia ricevendo una prognosi di ben 30 giorni per importati ferite al ...

CorriereCitta : Nettuno. Rissa a suon di calci, pugni e bottigliate: un ferito grave e due arresti - nettuno___ : RT @tigerlilsx: io fermissima ad enock che corre come in baywatch per sedare la rissa tra tommaso e francesco #gfvip -