Meloni: «Immuni è un fallimento completo. Il governo taccia e si vada a nascondere» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un "fallimento sotto gli occhi di tutti". Al netto della propaganda del governo, questo è quello che resta di Immuni, tra difficoltà a scaricarla, denunciate dagli stessi membri della maggioranza, e buchi organizzativi che il governo non è stato in grado di sanare. "Immuni, un fallimento annunciato", denuncia sulla pagina Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni, rilanciando uno dei tanti post di cittadini che raccontano la loro odissea alle prese con la App. Meloni: "Immuni è un fallimento clamoroso" "Gli esponenti del governo continuano a fare propaganda sulla app di contact tracing per cercare di mascherare un ...

La capa di Fratelli d'Italia dopo aver difeso le discoteche e lo sballo dei ricchi con la camerata Santanché tenta ancora di dare la colpa dei contagi agli odiatissimi rifugiati.

Immigrazione, Giorgia Meloni chiama in causa il Cts e Luciana Lamorgese: "Ci spieghino questa presunta immunità dal Covid dei clandestini"

L'emergenza coronavirus continua a crescere così come gli sbarchi. Eppure per i giallorossi tutto è sotto controllo. Lo dice nero ...

