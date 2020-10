Maria Chiara, morta per overdose: "L'eroina era il suo regalo per i suoi 18 anni" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maria Chiara se n’è andata a qualche ora dal suo 18esimo compleanno, trovata morta per overdose nel letto della sua abitazione ad Amelia, in provincia di Terni. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la dose di droga risultata fatale per la ragazza sarebbe stata “un regalo di compleanno”: a raccontarlo Francesco, il fidanzato di Maria Chiara che ora è indagato per omissione di soccorso.“Era il regalo che aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta”. Queste le parole pronunciate da Francesco davanti ai carabinieri della caserma di Amelia (Terni), che lo hanno ascoltato per sei ore nel tentativo di ricostruire i dettagli della giornata che il giovane aveva passato con la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020)se n’è andata a qualche ora dal suo 18esimo compleanno, trovatapernel letto della sua abitazione ad Amelia, in provincia di Terni. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la dose di droga risultata fatale per la ragazza sarebbe stata “undi compleanno”: a raccontarlo Francesco, il fidanzato diche ora è indagato per omissione di soccorso.“Era ilche aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta”. Queste le parole pronunciate da Francesco davanti ai carabinieri della caserma di Amelia (Terni), che lo hanno ascoltato per sei ore nel tentativo di ricostruire i dettagli della giornata che il giovane aveva passato con la ...

