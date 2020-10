Ludovica Valli additata come brutta persona | La verità sul rapporto con Beatrice Valli (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ludovica Valli viene ancora una volta additata come una brutta persona e stanca delle continue accuse e delle continue diffamazioni decide di dire la sua ai propri haters. Le sorelle Valli negli ultimi mesi sono tornare al centro del gossip non di certo per l’ennesimo nipotino in famiglia ma bensì per la rivalità che sembra essere nascosta tra di loro. I fan infatti, sono ormai diversi mesi che continuano ad accusare le tre sorelle l’una nei confronti delle altre a causa di alcune foto mancate e auguri mai arrivati pubblicamente. Questo, per l’ennesima volta ha spinto Ludovica Valli a rispondere a tono ma soprattutto senza troppi giri di parole. La terza ... Leggi su giornal (Di lunedì 12 ottobre 2020)viene ancora una voltaunae stanca delle continue accuse e delle continue diffamazioni decide di dire la sua ai propri haters. Le sorellenegli ultimi mesi sono tornare al centro del gossip non di certo per l’ennesimo nipotino in famiglia ma bensì per la rivalità che sembra essere nascosta tra di loro. I fan infatti, sono ormai diversi mesi che continuano ad accusare le tre sorelle l’una nei confronti delle altre a causa di alcune foto mancate e auguri mai arrivati pubblicamente. Questo, per l’ennesima volta ha spintoa rispondere a tono ma soprattutto senza troppi giri di parole. La terza ...

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, ancora critiche per #LudovicaValli al battesimo della piccola #AzzurraFantini. Lei sbotta sui soci… - Novella_2000 : Ludovica Valli criticata al battesimo della figlia di sua sorella Beatrice: l’ex tronista risponde stizzita - chavarzabalus__ : RT @OhWhatFun__: Delle sorelle Valli non ne sopporto mezza ma Ludovica ha sempre espresso felicità per i suoi nipoti. Le sorelle che se ne… - _mirko_29 : Nel frattempo mia mamma è in aeroporto e si fa le foto con Ludovica Valli ok. - blaaacksss : Raga ma ve lo ricordate Manuel Vallicella? Corteggiatore di Ludovica Valli? Lui sì che meritava il trono, lo adorav… -