La Francia decide di vietare l’Homeschooling dal 2021 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato venerdì mattina l’intenzione di vietare l’istruzione domiciliare per tutti i bambini tranne quelli che hanno una condizione di salute che giustificherebbe tale pratica educativa. Intende inoltre rafforzare il controllo sulle scuole private indipendenti che non ricevono fondi pubblici, in particolare attraverso ispezioni sui curricula insegnati, implementando una legge recente più severa che richiede l’insegnamento di un “nucleo comune” definito da un’alta autorità per l’istruzione. La nuova legge entrerà in vigore nell’anno scolastico 2021-2022 per tutti i bambini di età compresa tra i 3 ei 16 anni. Già sotto la presidenza Macron l’istruzione è diventata obbligatoria per i bambini ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato venerdì mattina l’intenzione dil’istruzione domiciliare per tutti i bambini tranne quelli che hanno una condizione di salute che giustificherebbe tale pratica educativa. Intende inoltre rafforzare il controllo sulle scuole private indipendenti che non ricevono fondi pubblici, in particolare attraverso ispezioni sui curricula insegnati, implementando una legge recente più severa che richiede l’insegnamento di un “nucleo comune” definito da un’alta autorità per l’istruzione. La nuova legge entrerà in vigore nell’anno scolastico-2022 per tutti i bambini di età compresa tra i 3 ei 16 anni. Già sotto la presidenza Macron l’istruzione è diventata obbligatoria per i bambini ...

Rodolfo_G78 : RT @DatabaseItalia: Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato venerdì mattina l'intenzione di vietare l'istruzione domiciliare h… - DatabaseItalia : Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato venerdì mattina l'intenzione di vietare l'istruzione domicilia… - VirtualRaven : Un mese fa in #Francia, con 7000-8000 casi al giorno, riduce la #quarantena a 10 giorni In Italia si è deciso di a… - posthorn21 : RT @queequeg1901: In Inghilterra il limite di casi su 100000 abitanti per dichiarare una zona 'rossa' è 50. In Francia è 250. Chi fa più ta… - queequeg1901 : In Inghilterra il limite di casi su 100000 abitanti per dichiarare una zona 'rossa' è 50. In Francia è 250. Chi fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia decide Coronavirus, allerta a Parigi: “Il 17% dei test è positivo, un dato mai raggiunto finora Il Fatto Quotidiano Coronavirus sul traghetto, bloccati a bordo 450 passeggeri

Coronavirus, cinque positivi su traghetto Marocco-Francia: negato l'attracco al comandante dal porto. Circa 450 persone sono bloccate a bordo ...

Nations League: Finisce o-o il big-match tra Francia e Portogallo.

Vittoria della Danimarca contro l’Islanda, a segno anche l’interista Eriksen I Risultati FRANCIA –PORTOGALLO 0-0 A Parigi finisce a reti bianche in il big match della terza giornata di Nations Leagu ...

Coronavirus, cinque positivi su traghetto Marocco-Francia: negato l'attracco al comandante dal porto. Circa 450 persone sono bloccate a bordo ...Vittoria della Danimarca contro l’Islanda, a segno anche l’interista Eriksen I Risultati FRANCIA –PORTOGALLO 0-0 A Parigi finisce a reti bianche in il big match della terza giornata di Nations Leagu ...