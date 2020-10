In arrivo il satellite Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich per la mappatura degli oceani della Terra

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tracciare il livello del mare. L’innalzamento del livello del mare è una delle conseguenze più serie del cambiamento climatico. Il tasso con cui glistanno crescendo è aumentato negli ultimi 25 anni, e gli scienziati prevedono che accelererà nei prossimi anni. Per essere in grado di monitorare più da vicino il livello del mare, sono necessarie osservazioni permanenti di tutti glidel mondo. Con un lancio previsto il 10 novembre 2020 dalla base aerea di Vandenberg in California, il-6è il primo di due satelliti identici da lanciare in sequenza per fornire accurati rilevamenti dei cambiamenti del livello del mare. Rinominato in onore di ...