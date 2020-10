Il Nobel 2020 all’Economia agli statunitensi Milgrom e Wilson (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il premio Nobel 2020 all'Economia è stato assegnato in maniera congiunta agli statunitensi Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson, "per i miglioramenti che hanno apportato alla teoria delle aste e l'invenzione di nuove forme di aste". Lo ha annunciato la Reale Accademia delle Scienze svedese. Milgrom e Wilson hanno non solo chiarito come funzionino le aste, ma anche il perché alcuni partecipanti a un'asta si comportino in un determinato modo e hanno inventato formati di aste completamente nuovi, spiega l'Accademia svedese, per effettuare aste su beni e servizi. Il premio all'Economia è creato dopo gli altri Nobel, nel 1968 su iniziativa della Riskbank, la banca centrale del Paese.Tutti i premi hanno un valore che ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il premioall'Economia è stato assegnato in maniera congiuntaPaul R.e Robert B., "per i miglioramenti che hanno apportato alla teoria delle aste e l'invenzione di nuove forme di aste". Lo ha annunciato la Reale Accademia delle Scienze svedese.hanno non solo chiarito come funzionino le aste, ma anche il perché alcuni partecipanti a un'asta si comportino in un determinato modo e hanno inventato formati di aste completamente nuovi, spiega l'Accademia svedese, per effettuare aste su beni e servizi. Il premio all'Economia è creato dopo gli altri, nel 1968 su iniziativa della Riskbank, la banca centrale del Paese.Tutti i premi hanno un valore che ...

