GF Vip | Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime | “Hanno tentato di stuprarmi”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020)ine racconta il dramma di un tentativo di stupro subito all’età di 20 anni: le parole della conduttrice, nella Casa del Grande Fratello Vip, arrivano come un fiume in piena di dolore e paura. “Non l’avevo mai detto a nessuno“, confessa a Tommaso Zorzi durante il pianto disperato che incornicia il suo sfogo davanti alle telecamere del reality.: “Hannodi stuprarmi“ Gradualmente, nella Casa del GF Vipsi è lasciata andare e ha deciso di mettersi in gioco con tutta se stessa. Quello che è emerso non è solo l’immagine della conduttrice ...