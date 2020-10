FdI dalla parte di magistrati onorari e giudici di pace: “Il governo se ne infischia dei loro diritti” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Fratelli d’Italia è al fianco dei magistrati onorari e dei giudici di pace, che da domani al 16 ottobre si asterranno dalle udienze civili e penali per chiedere tutele e i più elementari diritti riconosciuti a ogni lavoratore, ma non a loro. “Il governo è sordo al riconoscimento di qualsivoglia diritto, quali ferie, malattia, maternità, sulla via infausta della riforma Orlando“, spiegano i deputati di FdI e membri della commissione Giustizia, Andrea Delmastro e Carolina Varchi, che già in passato avevano sollecitato il governo sul tema. FdI coi magistrati onorari e giudici di pace “Nonostante le ormai quotidiane sentenze italiane ed ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Fratelli d’Italia è al fianco deie deidi, che da domani al 16 ottobre si asterranno dalle udienze civili e penali per chiedere tutele e i più elementari diritti riconosciuti a ogni lavoratore, ma non a. “Ilè sordo al riconoscimento di qualsivoglia diritto, quali ferie, malattia, maternità, sulla via infausta della riforma Orlando“, spiegano i deputati di FdI e membri della commissione Giustizia, Andrea Delmastro e Carolina Varchi, che già in passato avevano sollecitato ilsul tema. FdI coidi“Nonostante le ormai quotidiane sentenze italiane ed ...

