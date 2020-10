“È morto”. Caterina Balivo mostra il suo dolore: “Due settimane fa stava bene” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lontana dagli schermi dopo l’addio a ‘Vieni da me’, Caterina Balivo continua a tenere informati i suoi fan attraverso le sue pagine social. Per vederla di nuovo al timone di qualche programma bisognerà forse aspettare la prossima stagione. Il nome di Caterina Balivo infatti non è presente all’interno dei palinsesti Rai pubblicata nei mesi scorsi. Una bocciatura simile a quella di Stefano De Martino, appiedato dalla Rai proprio quando sembrava lanciatissimo. Per Caterina Balivo, ad ogni modo, va fatto un discorso diverso. Sembra infatti che non si sia trattato di un defenestramento, piuttosto di una decisione presa dalla conduttrice desiderosa di prendersi un anno di pausa. Anno che le servirà a ricaricare le batterie e pensare alla famiglia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lontana dagli schermi dopo l’addio a ‘Vieni da me’,continua a tenere informati i suoi fan attraverso le sue pagine social. Per vederla di nuovo al timone di qualche programma bisognerà forse aspettare la prossima stagione. Il nome diinfatti non è presente all’interno dei palinsesti Rai pubblicata nei mesi scorsi. Una bocciatura simile a quella di Stefano De Martino, appiedato dalla Rai proprio quando sembrava lanciatissimo. Per, ad ogni modo, va fatto un discorso diverso. Sembra infatti che non si sia trattato di un defenestramento, piuttosto di una decisione presa dalla conduttrice desiderosa di prendersi un anno di pausa. Anno che le servirà a ricaricare le batterie e pensare alla famiglia ...

Amore4Zampe : Ecco cosa le è successo, CLICCA QUI >>> - zazoomblog : Caterina Balivo in lacrime: Peter è morto - #Caterina #Balivo #lacrime: #Peter - zazoomblog : Caterina Balivo in lacrime: Peter è morto - #Caterina #Balivo #lacrime: #Peter - zazoomblog : Caterina Balivo scoppia in lacrime su Instagram: «È morto. Mi mancherai...» - #Caterina #Balivo #scoppia #lacrime - ilsubacqueoit : Morto un subacqueo a Santa Caterina di Nardò -