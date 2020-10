Dichiarata morta: si risveglia al funerale e inizia a camminare nel… (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si tratta senza dubbio di una vicenda insolita, ma realmente accaduta ad una donna di 55 anni; la signora, dopo essere stata Dichiarata morta si risveglia al suo funerale. La notizia arriva dall’India; la protagonista della singolare storia era arrivata in ospedale con la febbre altissima, per poi uscirne dentro una bara. I medici che l’avevano visitata infatti, dopo averle visto perdere i sensi l’avevano creduta, e di conseguenza Dichiarata, morta. A riportare il fatto è il The Indu, un quotidiano locale, ritenuto una fonte molte autorevole. La protagonista della storia si chiama Malati Chougule, una donna indiana di 55 anni che vive nel villaggio di Muchchandi. Malati, dopo aver riscontrato una febbre molto alta e dolori a tutto il corpo, era stata ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si tratta senza dubbio di una vicenda insolita, ma realmente accaduta ad una donna di 55 anni; la signora, dopo essere statasial suo. La notizia arriva dall’India; la protagonista della singolare storia era arrivata in ospedale con la febbre altissima, per poi uscirne dentro una bara. I medici che l’avevano visitata infatti, dopo averle visto perdere i sensi l’avevano creduta, e di conseguenza. A riportare il fatto è il The Indu, un quotidiano locale, ritenuto una fonte molte autorevole. La protagonista della storia si chiama Malati Chougule, una donna indiana di 55 anni che vive nel villaggio di Muchchandi. Malati, dopo aver riscontrato una febbre molto alta e dolori a tutto il corpo, era stata ...

massimo_porro : RT @maxcoslo: @LaGr3ta @AndreaRo85 @massimo_porro @GiusiFasano @franco_sala Però io ho una testimonianza diretta di una persona di Bergamo… - maxcoslo : @LaGr3ta @AndreaRo85 @massimo_porro @GiusiFasano @franco_sala Però io ho una testimonianza diretta di una persona d… - Bellatrixena : @mirellaaaiello @fattoquotidiano Sono stati ammazzati . Anche mia nonna , entrata in ospedale e dichiarata morta di… - teamvlorelai : @conunfilodivoce Lì è dove il mio cuore ha smesso proprio di battere, dichiarata morta. - trebbs75 : @ziaNinna @tiecolino Cosa intendi quindi per paziente 1? Non mi sembra un numero preoccupante dopo un’estate dove p… -

Ultime Notizie dalla rete : Dichiarata morta Dichiarata morta, apre gli occhi durante il suo funerale CheDonna.it Drammatico incidente stradale nella Bergamasca a Entratico: morto ragazzo di 19 anni

Drammatico incidente nella notte tra sabato e domenica nella Bergamasca dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo che l’auto a bordo della quale ...

Uccisa dalla droga il giorno del suo diciottesimo compleanno. La rabbia del padre: «Maria Chiara trasformata dal fidanzato»

AMELIA (TERNI)- Diciotto anni e neanche un giorno. Questa l’età di Maria Chiara Previtali la giovane amerina che ieri mattina è stata trovata morta nell’abitazione ...

Drammatico incidente nella notte tra sabato e domenica nella Bergamasca dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo che l’auto a bordo della quale ...AMELIA (TERNI)- Diciotto anni e neanche un giorno. Questa l’età di Maria Chiara Previtali la giovane amerina che ieri mattina è stata trovata morta nell’abitazione ...