Diana Del Bufalo torna single | La confessione e il dispiacere della cantante

(Di lunedì 12 ottobre 2020)Delda un po’ di tempo a questa parte aveva ritrovato la serenità donatagli da un nuovo amore che portava il nome di Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina. Ma qualcosa sembra non essere andato per il meglio infatti, l’ex allieva di Amici ha confessato che la storia sia giunta al capolinea. A differenzasua ex relazione con Paolo Ruffini sembrerebbe essere finita in un modo totalmente diverso, se nella sua vecchia relazione con il conduttore era rimasta tanta rabbia, ora si è mostrata leggera nel raccontare la fine con Edoardo.DelAmata dal pubblico fin dai tempi di Amici, dove abbiamo imparato a conoscerla nella sua allegria e vivacità, lanon si è mai ...