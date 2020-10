Covid, quarantena di 10 giorni e 1 solo tampone per dirsi negativi: le nuove linee guida (Di lunedì 12 ottobre 2020) È quanto è stabilito da Comitato tecnico scientifico e ministro della Salute. Lunedì 12 ottobre cabina di regia con le Regioni, verso il nuovo Dpcm. Speranza: «Non ci sono condizioni per lockdown nazionale» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 ottobre 2020) È quanto è stabilito da Comitato tecnico scientifico e ministro della Salute. Lunedì 12 ottobre cabina di regia con le Regioni, verso il nuovo Dpcm. Speranza: «Non ci sono condizioni per lockdown nazionale»

matteosalvinimi : ++ REALTÀ VS BUGIE ++ ? Focolaio nave quarantena a Bari (12 ottobre 2020) ? #Lamorgese: “Non portano il #Covid, i… - LaStampa : Coronavirus, positiva al Covid organizza due feste per il compleanno del figlio: 60 invitati finiscono in quarantena - repubblica : Covid, il governo ferma il calcetto, alcol fino alle 21. E quarantena ridotta a 10 giorni - TerzoTempo54 : RT @matteosalvinimi: ++ REALTÀ VS BUGIE ++ ? Focolaio nave quarantena a Bari (12 ottobre 2020) ? #Lamorgese: “Non portano il #Covid, i num… - TerzoTempo54 : RT @Maryljacb: @LuisaIannelli @Quirinale Ma soprattutto nulla da dire se si immettono sul territorio clandestini positivi che scappano d… -