Covid-19, nuovo positivo ad Apollosa: salgono a 3 i contagi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoApollosa (Sa) – nuovo positivo al Covid-19 ad Apollosa. Ad annunciarlo è stato il sindaco Marino Corda sulla pagina social del comune sannita. La persona, fa sapere il sindaco, è risultata positiva a seguito di contatto con un positivo residente nel comune di Montesarchio. Sono dunque 3 attualmente i positivi al Covid-19 nel comune di Apollosa. Di seguito il messaggio completo del sindaco Marino Corda: “Si avvisa la cittadinanza che un altro nostro concittadino è risultato positivo al Covid- 19 a seguito di un contatto con un positivo di Montesarchio. La ASL di Benevento è intervenuta prontamente e sta monitorando il caso risalendo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –al-19 ad. Ad annunciarlo è stato il sindaco Marino Corda sulla pagina social del comune sannita. La persona, fa sapere il sindaco, è risultata positiva a seguito di contatto con unresidente nel comune di Montesarchio. Sono dunque 3 attualmente i positivi al-19 nel comune di. Di seguito il messaggio completo del sindaco Marino Corda: “Si avvisa la cittadinanza che un altro nostro concittadino è risultatoal- 19 a seguito di un contatto con undi Montesarchio. La ASL di Benevento è intervenuta prontamente e sta monitorando il caso risalendo ...

