Controlli a sorpresa dei Nas in 1.161 tra Rsa e case di riposo. Irregolari due strutture su dieci. 18 quelle completamente abusive (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel corso della campagna “Estate Tranquilla”, promossa dal ministero della Salute e dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Nas hanno compiuto 1.161 ispezioni nelle Rsa e case di riposo. I Controlli, fa sapere lo stesso ministero, sono stati svolti “senza preavviso, specie nei giorni festivi e in orari serali/notturni, al fine di prevenire e/o individuare carenze assistenziali e possibili episodi di assenteismo e abbandono di persona”. In seguito alle verifiche compiute dagli esperti dell’Arma “sono stati deferiti all’autorità giudiziaria complessivamente 131 gestori e dipendenti di cliniche private e convenzionate, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, ritenuti responsabili, a vario titolo, di mancata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel corso della campagna “Estate Tranquilla”, promossa dal ministero della Salute e dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Nas hanno compiuto 1.161 ispezioni nelle Rsa edi. I, fa sapere lo stesso ministero, sono stati svolti “senza preavviso, specie nei giorni festivi e in orari serali/notturni, al fine di prevenire e/o individuare carenze assistenziali e possibili episodi di assenteismo e abbandono di persona”. In seguito alle verifiche compiute dagli esperti dell’Arma “sono stati deferiti all’autorità giudiziaria complessivamente 131 gestori e dipendenti di cliniche private e convenzionate,di, comunità alloggio efamiglia, ritenuti responsabili, a vario titolo, di mancata ...

