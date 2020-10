Con la pandemia sono aumentate ansia e insonnia delle mamme (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - A causa della pandemia, le mamme stanno sperimentando un aumento della gravità dell'insonnia e dei livelli di ansia. Queste, in estrema sintesi, i risultati di uno studio condotto dai ricercatori della Ben-Gurion University (Bgu) del Neghev e The Max Stern Yezreel, Israele. "Nello studio, abbiamo affrontato, per la prima volta, le conseguenze della pandemia Covid-19 e del confinamento domestico su ansia e insonnia materna, nonché le segnalazioni di problemi di sonno tra i bambini tra i sei ei 72 mesi di età", afferma Liat Tikotzky, capo del BGU Parenting, Child Development and Sleep Lab e membro del dipartimento di psicologia della BGU. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Sleep Research. I risultati hanno indicato che ... Leggi su agi (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - A causa della, lestanno sperimentando un aumento della gravità dell'e dei livelli di ansia. Queste, in estrema sintesi, i risultati di uno studio condotto dai ricercatori della Ben-Gurion University (Bgu) del Neghev e The Max Stern Yezreel, Israele. "Nello studio, abbiamo affrontato, per la prima volta, le conseguenze dellaCovid-19 e del confinamento domestico su ansia ematerna, nonché le segnalazioni di problemi di sonno tra i bambini tra i sei ei 72 mesi di età", afferma Liat Tikotzky, capo del BGU Parenting, Child Development and Sleep Lab e membro del dipartimento di psicologia della BGU. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Sleep Research. I risultati hanno indicato che ...

SirDistruggere : “Positiva al covid19, con febbre alta e tosse, organizza due feste di compleanno per il figlio di 8 anni, 60 person… - dchinellato : I Lakers hanno vinto il titolo, ma anche l’#NBA ha vinto alla grande. Ha chiuso la stagione della pandemia in una b… - fattoquotidiano : Con quasi 13mila contagi al giorno e 52mila vittime dall’inizio della pandemia, il Regno Unito è di nuovo il malato… - Bighenuz : RT @dchinellato: I Lakers hanno vinto il titolo, ma anche l’#NBA ha vinto alla grande. Ha chiuso la stagione della pandemia in una bolla ch… - sulsitodisimone : Con la pandemia sono aumentate ansia e insonnia delle mamme -

Ultime Notizie dalla rete : Con pandemia Teatro e pandemia. Con "Semplice" Greco sovverte le regole Livesicilia.it Con la pandemia sono aumentate ansia e insonnia delle mamme

I ricercatori hanno anche scoperto che il 30% delle madri riferisce di un cambiamento negativo nella qualità e durata del sonno dei bambini ...

Hamilton nel segno del Mito

Una regia perfetta. Un modo unico per mettere sullo stesso piano i due più grandi campioni della storia dell’automobilismo. Da ieri Michael Schumacher e Lewis Hamilton sono appaiati ...

I ricercatori hanno anche scoperto che il 30% delle madri riferisce di un cambiamento negativo nella qualità e durata del sonno dei bambini ...Una regia perfetta. Un modo unico per mettere sullo stesso piano i due più grandi campioni della storia dell’automobilismo. Da ieri Michael Schumacher e Lewis Hamilton sono appaiati ...