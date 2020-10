Chiesa, un errore che pesa tanto Qualità Emerson, energia Kean (Di lunedì 12 ottobre 2020) Barella si conferma pedina irrinunciabile in mezzo,. Pellegrini funziona anche. da esterno nel tridente Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Barella si conferma pedina irrinunciabile in mezzo,. Pellegrini funziona anche. da esterno nel tridente

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa errore Le pagelle dell'Italia - Acerbi salva tutto. Chiesa errore da matita rossa TUTTO mercato WEB Nations League, l'Italia crea ma non segna e con la Polonia finisce 0-0

Più incisivo, in un’Italia comunque poco concreta, un Chiesa confusionario ma che si è dato molto da fare finché è stato in campo ma sul quale pesa l’errore all’11' del primo tempo ...

La Roma aspetta Paratici: giovedi cda Juve, si decide. Alternativa, un ds straniero

A partire dal tecnico (Pirlo), passando per i vari Kulusevski, Arthur, Mckennie, Chiesa che si aggiungono ai profili di Rabiot, de Ligt e Bentancur già in rosa. Altre invece che il dirigente potrebbe ...

