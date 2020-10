Atp Colonia 2020 | programma e orari di martedì 13 ottobre

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di martedì 13, per quanto riguarda il torneo Atp di. In campo c’è Andy Murray che se la vedrà contro Verdasco nell’ultimo match sul centrale, poco prima un interessante Edmund contro Harris. Il padrone di casa Altmaier apre alle ore 14 contro Laaksonen, sono sei in tutto le sfide del singolo fissate per martedì, ecco di seguito il riepilogo. CENTRE COURT ore 14 Altmaier vs Laaksonen a seguire Berankis vs Cilic non prima delle ore 17.30 Edmund vs Harris a seguire Verdasco vs Murray COURT 1 ore 14 Simon vs Fucsovics a seguire Ruusuvuori vs Davidovich Fokina