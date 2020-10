Anticipate al 12 ottobre le offerte sugli Echo Dot per l’Amazon Prime Day in 4 soluzioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gli Echo Dot sono i protagonisti assoluti delle offerte Anticipate Amazon Prime Day. La due giorni di shopping sfrenato per gli abbonati Prima appunto partirà a mezzanotte ma è già possibile ottenere dei forti sconti proprio sugli smart speaker a marchio del noto store. I prezzi sono al minimo storico, addirittura eguagliati a quelli del Black Friday, dunque vale decisamente la pena tenerli d’occhio. Il prezzo più basso è riservato all’Echo Dot di terza generazione che arriva a costare già in questo momento solo 19,90 euro. Un taglio deciso considerando il valore medio del dispositivo non inferiore ai 40 euro. Le colorazioni disponibili sono sempre quattro, dunque quella antracite, grigio chiara, melange e malva. La ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) GliDot sono i protagonisti assoluti delleAmazonDay. La due giorni di shopping sfrenato per gli abbonati Prima appunto partirà a mezzanotte ma è già possibile ottenere dei forti sconti propriosmart speaker a marchio del noto store. I prezzi sono al minimo storico, addirittura eguagliati a quelli del Black Friday, dunque vale decisamente la pena tenerli d’occhio. Il prezzo più basso è riservato all’Dot di terza generazione che arriva a costare già in questo momento solo 19,90 euro. Un taglio deciso considerando il valore medio del dispositivo non inferiore ai 40 euro. Le colorazioni disponibili sono sempre quattro, dunque quella antracite, grigio chiara, melange e malva. La ...

