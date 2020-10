Annunciato il 2° volume di Zerosettanta di Renato Zero, ufficiale la data d’uscita (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il 2° volume di Zerosettanta di Renato Zero è finalmente ufficiale. Il disco segue il rilascio del terzo volume che l’artista aveva anticipato con il singolo L’Angelo Ferito, arrivato in radio il 18 settembre scorso. L’annuncio arriva direttamente dalla pagina ufficiale dell’artista romano che, con entusiasmo, ha rivelato che il secondo volume sarà rilasciato il 30 ottobre, a un mese esatto dalla prima uscita che ha destinato al giorno del suo compleanno: “Eccoci giunti nella seconda tappa, del nostro avvincente viaggio! Appunti. Riflessioni. Strategie. Su come poter affrontare una quantità di anni così impegnativi, ma nel contempo, così meravigliosamente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il 2°didiè finalmente. Il disco segue il rilascio del terzoche l’artista aveva anticipato con il singolo L’Angelo Ferito, arrivato in radio il 18 settembre scorso. L’annuncio arriva direttamente dalla paginadell’artista romano che, con entusiasmo, ha rivelato che il secondosarà rilasciato il 30 ottobre, a un mese esatto dalla prima uscita che ha destinato al giorno del suo compleanno: “Eccoci giunti nella seconda tappa, del nostro avvincente viaggio! Appunti. Riflessioni. Strategie. Su come poter affrontare una quantità di anni così impegnativi, ma nel contempo, così meravigliosamente ...

lauravodair : @chvchuuya Zariya comunque è sempre una garanzia. Di suo in Italia è uscito Coyote e Void, volume unico. È stato an… - inter_beffata : Il Barcellona, con un fatturato 854 milioni nel 2018-19 il più alto al mondo, ha annunciato una riduzione di ricavi… - animeitalia3 : Star comics ha annunciato che il volume 7 di Edens Zero avrà un tiratura limitata in quanto conterrà delle cartolin… -

Ultime Notizie dalla rete : Annunciato volume Ufficiale la data d'uscita del 2° volume di Zerosettanta di Renato Zero OptiMagazine Bao annuncia “Scheletri” di Zerocalcare

Il nuovo romanzo grafico inedito di Zerocalcare in libreria dal 15 ottobre, è un thriller, ambientato a Roma, nel mondo di uno Zerocalcare diciottenne, che vien ...

Monovolume Diesel Manuale in vendita Provincia di Catania

Guarda i 866 risultati per Monovolume Diesel Manuale in vendita Provincia di Catania al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 1.350 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tut ...

Il nuovo romanzo grafico inedito di Zerocalcare in libreria dal 15 ottobre, è un thriller, ambientato a Roma, nel mondo di uno Zerocalcare diciottenne, che vien ...Guarda i 866 risultati per Monovolume Diesel Manuale in vendita Provincia di Catania al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 1.350 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tut ...