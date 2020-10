Anche la Oreo si piega al diktat Lgbt e lancia i biscotti arcobaleno

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – Il confine tra logiche di mercato e sensibilizzazione politica connessa a rivendicazioni sociali o diritti civili è ben labile. Sottile come uno strato di crema in un biscotto. E capita così che la, per l’appunto quella dei, decida di rilasciare una edizione limitata dei suoi celebri dolcetti per celebrare, in un intero mese – rinominato iconicamenteQ+ History Month e che va dal primo al trentuno ottobre – l’orgoglio dei movimenti gay e delle loro richieste sociali. In questa edizione limitata, il biscotto, usualmente bianco e nero, si renderà multi-colore, proprio come un. La bandiera del movimento, in poche parole. Ovviamente non poteva mancare un riferimento ai social network, visto che la campagna si ...