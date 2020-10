Allerta Meteo, oggi maltempo al Centro/Sud e in Romagna. Piogge residue anche al Nord/Est [DETTAGLI] (Di lunedì 12 ottobre 2020) Allerta Meteo – Un nuovo consistente maltempo si è abbattuto nel fine settimana sul Centro Nord Italia e anche su diverse are del Sud, apportando Piogge e temporali diffusi, anche locali brevi nubifragi con allagamenti lampo, un sensibile calo delle temperature e nevicate fino a 1200/1300 m o localmente anche più in basso sui rilievi settentrionali. Per questo avvio di settimana, la saccatura instabile opera con asse proprio sul Mediterraneo centrale e con curvatura ciclonica in corrispondenza del basso Tirreno. Per il prosieguo della settimana, subirà una rotazione di asse, con una breve frase di alleggerimento del maltempo, ma poi già da mercoledì e verso ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020)– Un nuovo consistentesi è abbattuto nel fine settimana sulItalia esu diverse are del Sud, apportandoe temporali diffusi,locali brevi nubifragi con allagamenti lampo, un sensibile calo delle temperature e nevicate fino a 1200/1300 m o localmentepiù in basso sui rilievi settentrionali. Per questo avvio di settimana, la saccatura instabile opera con asse proprio sul Mediterraneo centrale e con curvatura ciclonica in corrispondenza del basso Tirreno. Per il prosieguo della settimana, subirà una rotazione di asse, con una breve frase di alleggerimento del, ma poi già da mercoledì e verso ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Meteo CRONACA DIRETTA: Prorogata l'ALLERTA MALTEMPO su 14 Regioni. Situazione ed Evoluzione PROSSIME ORE iLMeteo.it Meteo Pavia: variabile lunedì, discreto martedì, piogge mercoledì

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. martedì, 13 ottobre: Cieli in prevalenza poco o parzialmente ...

Acquaviva: Meteo: Allerta Arancione per temporali

Contestualmente è stata anche dichiarata l’Allerta gialla per vento localizzata su tutta la ... più intensi sull’Appennino emiliano-romagnolo in mattinata, altrove tempo soleggiato. (Corriere della ...

