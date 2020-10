Ag.Zaniolo: «Lo voleva la Juventus, l’infortunio ha cambiato lo scenario» (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Juventus era molto interessata a Nicolò Zaniolo ma il nuovo infortunio ha cambiato lo scenario. Le parole dell’agente. Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato della situazione del giocatore giallorosso e dell’interessamento nei suoi confronti da parte della Juventus. Juventus – «Per Nicolò si erano interessati tutti i top club, non solo la Juventus. Poi l’infortunio, il Covid e l’avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari. Adesso Nicolò sta meglio: speriamo rientri per l’Europeo, ma stavolta non ci deve essere alcuna fretta. Friedkin fin da subito ha messo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Laera molto interessata a Nicolòma il nuovo infortunio halo. Le parole dell’agente. Claudio Vigorelli, agente di Nicolò, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato della situazione del giocatore giallorosso e dell’interessamento nei suoi confronti da parte della– «Per Nicolò si erano interessati tutti i top club, non solo la. Poi l’infortunio, il Covid e l’avvento della nuova proprietà giallorossa hannogli scenari. Adesso Nicolò sta meglio: speriamo rientri per l’Europeo, ma stavolta non ci deve essere alcuna fretta. Friedkin fin da subito ha messo ...

Gianluca Frabotta e Nicolò Zaniolo: uno il futuro della Juventus, l'altro potrebbe diventarlo. L'agente dei due giovani talenti, Claudio Vigorelli, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport per an ...

Agostinelli, il biondo che stupisce "Ho scelto la Fiorentina: è il top"

di Andrea Giannattasio Ci ha messo davvero poco a prendersi la maglia da titolare e a diventare a tutti gli effetti uno dei nuovi leader della Primavera. Vittorio Agostinelli, figlio d’arte e oggi cen ...

