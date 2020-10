Volley, Superlega 2020/2021: Milano supera Modena, Perugia e Civitanova ok (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è conclusa la quarta giornata di andata della Superlega 2020/2021 di Volley, andata in scena nella giornata di domenica 11 ottobre 2020. Trento ha superato Piacenza in tre rapidi set (22-25, 13-25, 21-25), stesso punteggio con cui Ravenna supera Cisterna (25-22, 25-21, 25-21) e conquista la prima vittoria stagionale. Verona non è riuscita a confermare le grandi prestazioni dei turni precedenti e pur combattendo deve cedere a Perugia in tre set (22-25, 22-25, 23-25). Match combattuto quello tra Monza e Civitanova, dove la Lube ha gestito nel migliore dei modi i finali di set aggiudicandosi la vittoria (21-25, 23-25, 20-25). Modena riesce a strappare un solo set a Milano, che combatte e ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è conclusa la quarta giornata di andata delladi, andata in scena nella giornata di domenica 11 ottobre. Trento hato Piacenza in tre rapidi set (22-25, 13-25, 21-25), stesso punteggio con cui RavennaCisterna (25-22, 25-21, 25-21) e conquista la prima vittoria stagionale. Verona non è riuscita a confermare le grandi prestazioni dei turni precedenti e pur combattendo deve cedere ain tre set (22-25, 22-25, 23-25). Match combattuto quello tra Monza e, dove la Lube ha gestito nel migliore dei modi i finali di set aggiudicandosi la vittoria (21-25, 23-25, 20-25).riesce a strappare un solo set a, che combatte e ...

