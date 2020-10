Sanità territoriale, l’appello di 500 medici e infermieri bergamaschi: “Per il secondo picco di contagi siamo ancora impreparati, serve riforma” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Per affrontare il secondo picco non basterà la disciplina della popolazione, ma servirà una risposta coordinata e lungimirante delle istituzioni. Quella messa in campo a oggi non è sufficiente”. È questo l’allarme lanciato da oltre 500 medici e infermieri bergamaschi che negli scorsi giorni hanno firmato e inviato una lettera all’Ats Bergamo, all’Asst e ai rappresentanti della politica locale. Chiedono un cambio di passo nella riforma del servizio sanitario territoriale. “A oggi non è cambiato nulla”, racconta Paolo De Lia, infermiere che effettua il servizio di assistenza domiciliare. Dall’inizio dell’estate, il “budget della Regione è esaurito” e così hanno dovuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) “Per affrontare ilnon basterà la disciplina della popolazione, ma servirà una risposta coordinata e lungimirante delle istituzioni. Quella messa in campo a oggi non è sufficiente”. È questo l’allarme lanciato da oltre 500che negli scorsi giorni hanno firmato e inviato una lettera all’Ats Bergamo, all’Asst e ai rappresentanti della politica locale. Chiedono un cambio di passo nella riforma del servizio sanitario. “A oggi non è cambiato nulla”, racconta Paolo De Lia, infermiere che effettua il servizio di assistenza domiciliare. Dall’inizio dell’estate, il “budget della Regione è esaurito” e così hanno dovuto ...

