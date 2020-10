Palermo-Avellino, numeri e statiche sorridono ai rosanero: gli irpini non hanno mai sbancato il ‘Barbera’ (Di domenica 11 ottobre 2020) "C'è un tabù da sfatare. Nella storia delle trasferte degli irpini a Palermo, infatti, l'Avellino non soltanto non ha mai vinto, ma non è andato neanche una volta in vantaggio".Apre così l'odierna edizione de 'Il Mattino', che punta i riflettori sulla gara tra Palermo e Avellino, in programma alle ore 15.o0 al "Renzo Barbera": si tratta dell'esordio stagionale tra le mura amiche per i rosanero, che arrivano alla sfida con 180 minuti sulle gambe e 1 punto in classifica, al cospetto dei 3 punti già conquistati dagli avversari I numeri e le statistiche però, sorridono agli uomini di Roberto Boscaglia, "a livello di serie C gli irpini non sono mai riusciti a segnare un gol alla Favorita conquistando ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) "C'è un tabù da sfatare. Nella storia delle trasferte degli, infatti, l'non soltanto non ha mai vinto, ma non è andato neanche una volta in vantaggio".Apre così l'odierna edizione de 'Il Mattino', che punta i riflettori sulla gara tra, in programma alle ore 15.o0 al "Renzo Barbera": si tratta dell'esordio stagionale tra le mura amiche per i, che arrivano alla sfida con 180 minuti sulle gambe e 1 punto in classifica, al cospetto dei 3 punti già conquistati dagli avversari Ie le statistiche però,agli uomini di Roberto Boscaglia, "a livello di serie C glinon sono mai riusciti a segnare un gol alla Favorita conquistando ...

