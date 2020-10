Microsoft To Do: nuovo aggiornamento Android (Di domenica 11 ottobre 2020) Microsoft To Do si aggiorna su Android, passando alla versione 2.28.169, introducendo nuove opzioni di condivisione e differenti fix. Microsoft To Do – Novità e fix L’app di pianificazione e organizzazione delle proprie attività, sviluppata da Microsoft, si aggiorna alla versione 2.28.169 su tutti i dispositivi Android. Le novità dell’aggiornamento, stando al changelog ufficiale del 7 ottobre, riguardano la possibilità di condividere i propri elenchi di attività con altri account. Gli utenti Android potranno selezionare un particolare elenco dell’account personale e condividerlo con un account lavorativo. Dal punto di vista dei fix sono presenti differenti migliorie riguardanti: la stabilità, ... Leggi su windowsinsiders (Di domenica 11 ottobre 2020)To Do si aggiorna su, passando alla versione 2.28.169, introducendo nuove opzioni di condivisione e differenti fix.To Do – Novità e fix L’app di pianificazione e organizzazione delle proprie attività, sviluppata da, si aggiorna alla versione 2.28.169 su tutti i dispositivi. Le novità dell’, stando al changelog ufficiale del 7 ottobre, riguardano la possibilità di condividere i propri elenchi di attività con altri account. Gli utentipotranno selezionare un particolare elenco dell’account personale e condividerlo con un account lavorativo. Dal punto di vista dei fix sono presenti differenti migliorie riguardanti: la stabilità, ...

Microsoft ha scoperto il pericolosissimo ransomware MalLocker.B in grado di bloccare gli smartphone Android chiedendo il pagamento di una multa.

Xbox Series X e Series S: Microsoft ha almeno un'altra acquisizione da annunciare

Stando a Tom Warren, Microsoft potrebbe presto annunciare almeno una nuova acquisizione, dopo quella shock di Bethesda.. Xbox Series X e Series S si stanno per arricchendo di un nuovo studio? Stando ...

