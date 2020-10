Michael Schumacher suo figlio Mick verso la consacrazione

Leggi su aciclico

(Di domenica 11 ottobre 2020) A solo 21 anni ha già più volte dimostrato di avere la stoffa del vero campione. E adesso è pronto per la sfida più grande: correre in Formula Uno come il padre, il più grande pilota della storia, l’unico finora ad aver vinto ben sette campionati del mondo di cui cinque con il team Ferrari. Un’eredità tostissima da raccogliere per il giovane, ma anche un’emozione straordinaria e uno stimolo grandioso a dare il meglio di sé. Per il suo esordio, il 9 ottobre, non avrebbe potuto trovare circuito e occasione migliore: correre per un giorno al volante dell’Alfa Romeo Racing C39 del pilota italiano Antonio Giovinazzi alle Libere 1 del Gran Premio di Germania al Nurburgring. Un test importante che avviene proprio nella terra in cui ...