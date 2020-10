Mara Venier condurrà lo Zecchino d’Oro 2020

(Di domenica 11 ottobre 2020)e Maria De Filippi Una nuova partner per Carlo Conti. Dopo Antonella Clerici, che l’ha affiancato l’anno scorso, saràa co-condurre con il presentatore di Rai1 la sessantatreesima edizione delloD’Oro, la cui finale è prevista sabato 5 dicembre. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata, durante la puntata odierna di Domenica In: “Io vado con Carlo Conti allod’Oro, e sono tanto contenta!” ha svelato la padrona di casa oggi, confermando la sua partecipazione alla storica manifestazione canora per bambini, che non vedrà dunque, come ipotizzato nei mesi scorsi, l’arrivo di Lorella Cuccarini.dovrebbe essere il volto anche degli appuntamenti ...

La quinta puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 11 ottobre, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in ...Nell'appuntamento settimanale di Domenica In una super ospite d'eccezione: Maria De Filippi. Nel salotto di Mara Venier la conduttrice Mediaset ...