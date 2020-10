Maltempo, allerta gialla in 12 Regioni. Previsto un peggioramento (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - È allerta 'gialla' in 12 Regioni italiane per il Maltempo. Una vasta area depressionaria, con centro d'azione sul Mare del Nord, sta convogliando masse d'aria fredda ed instabile determinando un progressivo peggioramento del tempo che sta già interessando le Regioni del nord e che va via via estendendosi sul centro e parte del sud. Previsti venti forti in rinforze e un brusco calo delle temperature. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, interesseranno Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsti ... Leggi su agi (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - È' in 12italiane per il. Una vasta area depressionaria, con centro d'azione sul Mare del Nord, sta convogliando masse d'aria fredda ed instabile determinando un progressivodel tempo che sta già interessando ledel nord e che va via via estendendosi sul centro e parte del sud. Previsti venti forti in rinforze e un brusco calo delle temperature. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, interesseranno Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsti ...

