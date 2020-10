La mamma è positiva al Covid-19 ma non rinuncia al doppio party di compleanno per il figlio: 60 persone in quarantena (Di domenica 11 ottobre 2020) Fa discutere il caso di una mamma di Ladispoli finita nel vortice delle polemiche per aver organizzato due party di compleanno per il suo figlio di 8 anni malgrado la positività al Covid-19. O meglio, lei ancora non lo sapeva (il responso è arrivato soltanto il giorno dopo come vedremo) ma aveva comunque dei sintomi compatibili con la malattia: tosse e qualche linea di febbre, sintomatologia importante (specie di questi tempi) ma non sufficiente, evidentemente, per far desistere la mamma dal suo proposito. Ladispoli: doppio party di compleanno, ma la mamma ha il Covid-19. In sessanta in isolamento La vicenda è riportata oggi da Il Messaggero. La signora ha invitato in tutto 60 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 ottobre 2020) Fa discutere il caso di unadi Ladispoli finita nel vortice delle polemiche per aver organizzato duediper il suodi 8 anni malgrado la positività al-19. O meglio, lei ancora non lo sapeva (il responso è arrivato soltanto il giorno dopo come vedremo) ma aveva comunque dei sintomi compatibili con la malattia: tosse e qualche linea di febbre, sintomatologia importante (specie di questi tempi) ma non sufficiente, evidentemente, per far desistere ladal suo proposito. Ladispoli:di, ma laha il-19. In sessanta in isolamento La vicenda è riportata oggi da Il Messaggero. La signora ha invitato in tutto 60 ...

