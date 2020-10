Italia, Bonucci: «Ci siamo allenati tanto. Lewandowski? Un piacere» (Di domenica 11 ottobre 2020) Leonardo Bonucci, difensore della nazionale Italiana, ha parlato prima del match di Nations League contro la Polonia Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League contro la Polonia. POLONIA – «Ci siamo allenati talmente tanto in questi giorni che non riflettevo che era da tempo che non si giocava una partita. È bello stare qui, è bello scendere in campo a Danzica mettendoci alle spalle le polemiche dopo la partita non giocato di domenica scorsa». CHIELLINI – «Eravamo abbastanza tranquilli. Eravamo chiusi nella bolla più per precauzione che per necessità e per seguire un protocollo creato perché il campionato prosegua. Abbiamo seguito ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Leonardo, difensore della nazionalena, ha parlato prima del match di Nations League contro la Polonia Leonardo, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League contro la Polonia. POLONIA – «Citalmentein questi giorni che non riflettevo che era da tempo che non si giocava una partita. È bello stare qui, è bello scendere in campo a Danzica mettendoci alle spalle le polemiche dopo la partita non giocato di domenica scorsa». CHIELLINI – «Eravamo abbastanza tranquilli. Eravamo chiusi nella bolla più per precauzione che per necessità e per seguire un protocollo creato perché il campionato prosegua. Abbiamo seguito ...

