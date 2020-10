Covid, nuovo Dpcm: stop a calcetto e feste private! (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA - stop alle feste private , anche in casa, e sospensione degli sport amatoriali di contatto , come il calcetto. Sono due delle ipotesi emerse nella riunione dei capi delegazione nella sera di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA -alleprivate , anche in casa, e sospensione degli sport amatoriali di contatto , come il. Sono due delle ipotesi emerse nella riunione dei capi delegazione nella sera di ...

Corriere : Covid, con il nuovo Dpcm sarà vietato sostare in piedi fuori da bar, ristoranti e locali - Corriere : Covid, Speranza convoca d'urgenza il Comitato tecnico scientifico - TgrRaiPuglia : Appello alla responsabilità di @ProfLopalco: 'Non bastano le mascherine, occorre limitare il più possibile i contat… - LetiziaSub : RT @GuidoCrosetto: Ci sono diversi modi di affrontare il Covid, senza sottovalutarlo. Le regole di convivenza devono essere accettate per r… - chiarapellegri9 : RT @GagliardoneS: Covid, con il nuovo Dpcm sarà vietato sostare IN PIEDI fuori da bar, ristoranti e locali. La FOLLIA, quella espressa ben… -