Coronavirus, caos tamponi: esposto del Codacons alle Procure di Roma e Napoli (Di domenica 11 ottobre 2020) Sul caos tamponi che si sta registrando in Italia incombe un esposto del Codacons che sarà presentato oggi alle Procure della Repubblica di Roma e Napoli, città dove si registrano i più gravi problemi e disservizi a danno dei cittadini. L’impennata dei casi Covid non solo sta mettendo in allarme l’intera popolazione ma fa registrare un nuovo allarme con una vera e propria caccia al tampone da parte dei cittadini, iniziata in concomitanza con la ripresa a pieno ritmo di attività produttive e dell’anno scolastico – spiega il Codacons nell’esposto – Le persone che oggi decidono di sottoporsi al tampone e di utilizzare i drive-in allestiti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 ottobre 2020) Sulche si sta registrando in Italia incombe undelche sarà presentato oggidella Repubblica di, città dove si registrano i più gravi problemi e disservizi a danno dei cittadini. L’impennata dei casi Covid non solo sta mettendo in allarme l’intera popolazione ma fa registrare un nuovo allarme con una vera e propria caccia al tampone da parte dei cittadini, iniziata in concomitanza con la ripresa a pieno ritmo di attività produttive e dell’anno scolastico – spiega ilnell’– Le persone che oggi decidono di sottoporsi al tampone e di utilizzare i drive-institi ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Roma Caos nelle cliniche per i test rapidi e file di 9 ore ai drive-in VIDEO #ANSA - Notiziedi_it : Coronavirus, Nunzia e le due figlie prigioniere in casa nel grande caos dei tamponi - Giovanni1962RM : RT @AngekoC: Ecco la spazzatura di destra. Quelli che con le #FakeNews godono a creare caos nella società. #Libero come sempre razzista… - AngekoC : Ecco la spazzatura di destra. Quelli che con le #FakeNews godono a creare caos nella società. #Libero come sempr… - ContropiedeA : Il calciatore dell’Inter è risultato positivo; negli scaligeri positivo Gunter: scatta la quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caos Coronavirus, caos tamponi: esposto del Codacons alle Procure di Roma e Napoli Il Denaro Coronavirus Lazio, oggi 371 casi e 4 morti per Covid: il bollettino

in foto: (La Presse) Oggi nel Lazio si sono registrati 371 casi di coronavirus su poco meno di 13.000 tamponi. I nuovi casi di decesso di pazienti Covid positivi sono 4 e i pazien ...

Coronavirus, caos tamponi: esposto del Codacons alle Procure di Roma e Napoli

Sul caos tamponi che si sta registrando in Italia incombe un esposto del Codacons che sarà presentato oggi alle Procure della Repubblica di Roma e Napoli, città dove si registrano i più gravi problemi ...

in foto: (La Presse) Oggi nel Lazio si sono registrati 371 casi di coronavirus su poco meno di 13.000 tamponi. I nuovi casi di decesso di pazienti Covid positivi sono 4 e i pazien ...Sul caos tamponi che si sta registrando in Italia incombe un esposto del Codacons che sarà presentato oggi alle Procure della Repubblica di Roma e Napoli, città dove si registrano i più gravi problemi ...