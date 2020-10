ClioMakeUp è razzista? Ecco le prove della triste accusa

piobulgaro : RAZZISTA! La famosa influencer finisce nei guai! Guarda la videonotizia ???? - Signorasinasce : Ora pure #ClioMakeUp è 'razzista': 'I suoi correttori sono tutti bianchi' ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : ClioMakeUp razzista

Sulle prime la polemica sulla nuova linea di ClioMakeUp si è consumata solo tra gli utenti, che si sono combattuti tra i commenti; da un lato chi sostiene che nel 2020 è inaccettabile una linea così ...La bufera sul web è iniziata per il lancio di una linea di correttori in 14 tonalità che secondo la make-up artist possono coprire ogni imperfezione per un vasto range di fototipi. Ma non tutti la pen ...