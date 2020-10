Calcio dilettantistico trema | si valuta chiusura delle attività lasciando solo Serie A | B e C

Leggi su itasportpress

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ilrischia latotale. Non c'è ancora chiarezza per quanto riguarda le misure “restrittive” che riguardano lo sport e che saranno inserite nel prossimo Dpcm per combattere l’impennata dei contagi da Coronavirus. Per tutta la giornata di oggi -come riporta Gazzetta.it - c’è stato un susseguirsi di voci ma dal confronto fra ministero della Salute e scienziati del Cts è emersa anche la possibilità di unatotale di tutte le attività degli sport di contatto, compresi i campionati dilettantistici e i settori giovanili. In pratica, per ilsarebbe rimasto in piediil settore professionistico: A, B e C. La misura però è tuttora in discussione. Il provvedimento avrebbe un ...