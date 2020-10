Bendtner | “Ho speso tanti soldi per alcool | macchine e gioco d’azzardo Guardare indietro mi ha sconvolto“

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Homoltiper, ragazze eveloci. Il resto l’ho sperperato”, dice un famoso aforisma attribuito a George Best. Un po’ quello che ha riferito Nicklasal Guardian. L’ex attaccante della Juventus ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese, parlando del suo stile di vita: “Sono troppo ubriaco per sedermi a un tavolo – è il ricordo di una serata del 2011 -, ma la roulette è una questione diversa. Rosso, nero, rosso, nero. Quanto può essere difficile? Dopo 90 minuti ho perso 400.000 sterline.che non avevo, perché il mio conto in banca era scoperto. Barcollo nei bagni, poi trovo un cassiere e prendo altre 50.000 sterline in fiches. Quando sei al verde pensi: ...