2500 giovani per la “catena umana della pace” (Di domenica 11 ottobre 2020) In 2500 e a distanza di un metro l’uno dall’altro, in spalle la bandiera della pace. A legarli, simbolicamente, un filo. 2500 giovani tra Assisi, Perugia, Santa Maria degli Angeli hanno dato vita alla “catena umana della pace”. Quest’anno, infatti, a causa delle misure di contenimento, non è stato possibile svolgere la tradizionale marcia della pace, che si tiene ogni anno dal 1961 e che è stata ideata dal filosofo Aldo Capitini. Il coordinatore Flavio Lotti ha dichiarato: “Il cammino della pace è insidioso” ha osservato, facendo riferimento alle difficoltà organizzative in tempi di Covid “ma sono felice di vedere così tante persone così rispettose delle ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Ine a distanza di un metro l’uno dall’altro, in spalle la bandierapace. A legarli, simbolicamente, un filo.tra Assisi, Perugia, Santa Maria degli Angeli hanno dato vita alla “catenapace”. Quest’anno, infatti, a causa delle misure di contenimento, non è stato possibile svolgere la tradizionale marciapace, che si tiene ogni anno dal 1961 e che è stata ideata dal filosofo Aldo Capitini. Il coordinatore Flavio Lotti ha dichiarato: “Il camminopace è insidioso” ha osservato, facendo riferimento alle difficoltà organizzative in tempi di Covid “ma sono felice di vedere così tante persone così rispettose delle ...

QuotidianPost : 2500 giovani per la “catena umana della pace” - Nelex5000 : @sasa1954123 Qui in umbria almeno un paio di classi sono state messe in quarantena... 2500 contagi al giorno in ita… - 2didenari : Per chi aspira a diventare un bancario, ci sono 2.500 posti che si apriranno nel gruppo Intesa Sanpaolo di qui al 2… - simposioixprime : Intesa Sanpaolo, ok alla maxistaffetta generazionale: 5mila uscite volontarie, dentro 2.500 giovani… -