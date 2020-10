Under 21, negativi i tamponi dopo il rientro dall’Islanda (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono tutti negativi i tamponi a cui si è sottoposta la Nazionale Under 21, rientrata nella notte a Tirrenia dopo il rinvio del match contro l’Islanda valido per le qualificazioni agli Europei. Manca l’esito del tampone di un membro dello staff il cui esame è in fase di rielaborazione per un difetto di procedura mentre domani mattina è previsto un nuovo esame per tutti. I due calciatori e il membro dello staff risultati positivi al Covid-19, accompagnati dal medico federale, invece rientrano invece in Italia in serata. Nel frattempo va registrato l’anticipo alle 17 (anziché alle 17.30) della gara con la Repubblica d’Irlanda in programma martedì allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono tuttia cui si è sottoposta la Nazionale21, rientrata nella notte a Tirreniail rinvio del match contro l’Islanda valido per le qualificazioni agli Europei. Manca l’esito del tampone di un membro dello staff il cui esame è in fase di rielaborazione per un difetto di procedura mentre domani mattina è previsto un nuovo esame per tutti. I due calciatori e il membro dello staff risultati positivi al Covid-19, accompagnati dal medico federale, invece rientrano invece in Italia in serata. Nel frattempo va registrato l’anticipo alle 17 (anziché alle 17.30) della gara con la Repubblica d’Irlanda in programma martedì allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa.

