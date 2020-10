Triathlon, World Cup Arzachena 2020: podio per Steinhauser, è terza tra le donne (Di sabato 10 ottobre 2020) Ottimo podio per Verena Steinhauser nella World Cup (Triathlon) di Arzachena. In Sardegna l’atleta delle G.S. Fiamme Oro conquista un magnifico terzo posto in una gara dominata dalla campionessa delle Bermuda, Flora Duffy. Secondo piazzamento, invece, per l’inglese Beth Potter che chiude con un minuto di ritardo. Nel maschile invece arriva una top-20 per Gianluca Pozzatti (18°) e Alessandro Fabian (19°). A trionfare è il campione del mondo in carica Vincent Luis davanti al norvegese Kristian Blummenfelt e all’inglese Alistair Brownlee. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Ottimoper VerenanellaCup () di. In Sardegna l’atleta delle G.S. Fiamme Oro conquista un magnifico terzo posto in una gara dominata dalla campionessa delle Bermuda, Flora Duffy. Secondo piazzamento, invece, per l’inglese Beth Potter che chiude con un minuto di ritardo. Nel maschile invece arriva una top-20 per Gianluca Pozzatti (18°) e Alessandro Fabian (19°). A trionfare è il campione del mondo in carica Vincent Luis davanti al norvegese Kristian Blummenfelt e all’inglese Alistair Brownlee.

sportface2016 : #Triathlon | Podio per #Steinhauser, è terza tra le donne alla #WorldCup di #Arzachena - ilfaroonline : #Triathlon, nella World Cup di Arzachena Verena Steinhauser è terza: “Come una vittoria” - Massimoguerrera : RT @Coninews: BRAVA VERENA! ?? Nella prova su distanza sprint della tappa di World Cup di Arzachena splendido terzo posto ?? per Verena #Ste… - federtriathlon : Pazzesca Verena Steinhauser! Terza alla World Cup di Arzachena #triathlon #arzachenaWC #fitri - Dome689 : RT @Coninews: BRAVA VERENA! ?? Nella prova su distanza sprint della tappa di World Cup di Arzachena splendido terzo posto ?? per Verena #Ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Triathlon World Triathlon, World Cup Arzachena 2020: è grande Italia! Terza Verena Steinhauser, quinta Angelica Olmo OA Sport Triathlon, World Cup Arzachena 2020: è grande Italia! Terza Verena Steinhauser, quinta Angelica Olmo

A poco più di un mese dall’unica tappa delle World Series ancora in calendario e dai Mondiali di staffetta mista, il triathlon prosegue la stagione 2020 con una tappa della World Cup, la seconda dopo ...

Triathlon, l'azzurra Olmo terza ad Arzachena in World Cup

Flora Duffy ha vinto da dominatrice la prova femminile della tappa italiana della World Cup di triathlon, ad Arzachena. Al termine dei 750 metri di nuoto, 19,35 km di ciclismo e 5 di corsa, percorsi i ...

A poco più di un mese dall’unica tappa delle World Series ancora in calendario e dai Mondiali di staffetta mista, il triathlon prosegue la stagione 2020 con una tappa della World Cup, la seconda dopo ...Flora Duffy ha vinto da dominatrice la prova femminile della tappa italiana della World Cup di triathlon, ad Arzachena. Al termine dei 750 metri di nuoto, 19,35 km di ciclismo e 5 di corsa, percorsi i ...