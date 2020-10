Star Citizen compie otto anni ma la campagna single player Squadron 42 non ha ancora una data di uscita (Di sabato 10 ottobre 2020) La campagna per giocatore singolo di Star Citizen, Squadron 42 è ancora in fase di sviluppo, e Cloud Imperium Games ha dichiarato che non arriverà così presto. "Abbiamo ancora molta strada da fare prima di lanciare il gioco beta, ma tutti nello Squadron 42 stanno lavorando molto duramente per offrire qualcosa di eccezionale", ha detto il capo di CIG Chris Roberts in un AMA sul sito web di Roberts Space Industries in coincidenza con l'ottavo compleanno di Star Citizen.L'AMA aveva lo scopo di celebrare la pietra miliare di Star Citizen, ma tra i post sulle funzionalità in arrivo per il gioco principale c'erano domande di fan chiaramente scontenti che si lamentavano del silenzio ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 ottobre 2020) Laper giocatore singolo di42 èin fase di sviluppo, e Cloud Imperium Games ha dichiarato che non arriverà così presto. "Abbiamomolta strada da fare prima di lanciare il gioco beta, ma tutti nello42 stanno lavorando molto duramente per offrire qualcosa di eccezionale", ha detto il capo di CIG Chris Roberts in un AMA sul sito web di Roberts Space Industries in coincidenza con l'ottavo compleanno di.L'AMA aveva lo scopo di celebrare la pietra miliare di, ma tra i post sulle funzionalità in arrivo per il gioco principale c'erano domande di fan chiaramente scontenti che si lamentavano del silenzio ...

L’ultima volta che Squadron 42, la campagna singleplayer di Star Citizen, era arrivato sulla sezione notizie di TGM era il dicembre 2018 e il 2020 era dato come data plausibile del suo lancio. In ...

Un aggiornamento video completo per Squadron 42 andrà in onda questo sabato alle 18 italiane sul canale YouTube ufficiale di Star Citizen. In questa occasione i fan possono aspettarsi di trovare Chris ...

L’ultima volta che Squadron 42, la campagna singleplayer di Star Citizen, era arrivato sulla sezione notizie di TGM era il dicembre 2018 e il 2020 era dato come data plausibile del suo lancio. In ...Un aggiornamento video completo per Squadron 42 andrà in onda questo sabato alle 18 italiane sul canale YouTube ufficiale di Star Citizen. In questa occasione i fan possono aspettarsi di trovare Chris ...