Previsioni meteo, in arrivo freddo e neve a bassa quota (Di sabato 10 ottobre 2020) Le p revisioni meteo di domani, domenica 11 ottobre, annunciano un forte peggioramento del tempo, con pioggia , neve a bassa quota e un calo delle temperature anche di 10 gradi. La perturbazione ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Le p revisionidi domani, domenica 11 ottobre, annunciano un forte peggioramento del tempo, con pioggia ,e un calo delle temperature anche di 10 gradi. La perturbazione ...

