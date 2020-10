Ondata di sbarchi a Lampedusa, arrivati 433 migranti su 15 diversi barchini (Di domenica 11 ottobre 2020) Portati all'hotspot tutti i nuovi arrivati, in maggioranza tunisini, prima di essere trasferiti su una nave quarantena Leggi su repubblica (Di domenica 11 ottobre 2020) Portati all'hotspot tutti i nuovi, in maggioranza tunisini, prima di essere trasferiti su una nave quarantena

Sbarchi a ripetizione a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono arrivati, con diversi barchini, 433 migranti, per la maggior parte tunisini. Nella più grande delle Pelagie, dopo la tregua dovuta a ...

Sbarchi a ripetizione a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono arrivati, con diversi barchini, 433 migranti, per la maggior parte tunisini. Nella più grande delle Pelagie, dopo la tregua dovuta a ...