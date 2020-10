Limbiate, terza classe in quarantena per Covid, un caso anche in una scuola di Saronno (Di sabato 10 ottobre 2020) terza classe scolastica in quarantena a Limbiate per un caso di positività al Covid 19. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dal Comune di Limbiate. C’è un caso di positività e classe in quarantena anche in una scuola di Saronno, come spieghiamo nell’edizione de “il notiziario” in edicola da venerdì 9 ottobre, che però non … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 10 ottobre 2020)scolastica inper undi positività al19. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dal Comune di. C’è undi positività einin unadi, come spieghiamo nell’edizione de “il notiziario” in edicola da venerdì 9 ottobre, che però non … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Terza classe scolastica in quarantena a Limbiate per un caso di positività al Covid 19. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dal Comune di Limbiate. C’è un caso di positività e classe in ...

