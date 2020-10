“In quel camerino…”. Ballando, lo scoop privatissimo su Elisa Isoardi: a poche ore dalla diretta, un caso bollente (Di sabato 10 ottobre 2020) Elisa Isoardi continua ad essere la concorrente più chiacchierata di questa edizione di Ballando con le stelle, lo show storico condotto da Milly Carlucci su RaiUno che sta ottenendo un ottimo successo a livello di ascolti. Il gossip è impazzito da settimane per la presunta relazione fuori dalla pista da ballo che sarebbe nata tra la Isoardi e Raimondo Todaro. A poche ore dalla diretta di sabato 10 ottobre, Simone Di Pasquale ha svelato uno scoop su Elisa: “Ha ricevuto un mazzo di rose dietro le quinte”. Marco Liorni su Italia Sì ha mandato in onda il video del momento in cui alla Isoardi sono stati consegnati i fuori: ha aperto il bigliettino e, dopo averlo letto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020)continua ad essere la concorrente più chiacchierata di questa edizione dicon le stelle, lo show storico condotto da Milly Carlucci su RaiUno che sta ottenendo un ottimo successo a livello di ascolti. Il gossip è impazzito da settimane per la presunta relazione fuoripista da ballo che sarebbe nata tra lae Raimondo Todaro. Aoredi sabato 10 ottobre, Simone Di Pasquale ha svelato unosu: “Ha ricevuto un mazzo di rose dietro le quinte”. Marco Liorni su Italia Sì ha mandato in onda il video del momento in cui allasono stati consegnati i fuori: ha aperto il bigliettino e, dopo averlo letto in ...

mauroberruto : Finisce così, l’ultima testimonianza pubblica di #LilianaSegre: “Non raccolsi quella pistola e da quel momento che… - fffitalia : Nel frattempo, in quel di Milano... ?????? - mante : Ieri sera in TV Gianrico Carofiglio senza giri di parole ha detto a Sallusti che il suo giornale pubblica spazzatur… - hopelsswander : ancora pensando a jungkook che ha cantato my time in quel modo - luvjiminv : RT @jimixjackie: I Bangtan quando hanno deciso di aggiungere quel solo di Jimin in black swan orchestral ver -

Ultime Notizie dalla rete : “In quel Milano Wine Week 2020 Fortune Italia