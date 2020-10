Grande Fratello Vip le nomination della puntata di venerdì 9 ottobre (video) (Di sabato 10 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 i nominati di venerdì 9 ottobre 2020: Myriam, Maria Teresa e Stefania al televoto (video) Il Grande Fratello Vip proseguirà fino al prossimo febbraio (poveri concorrenti) ma intanto nella puntata di venerdì 9 ottobre come al solito ci sono state le nomination, decisive, che porteranno a un’eliminazione lunedì 12 ottobre. Un terzetto di donne è finito in nomination, si tratta di Myriam, Maria Teresa e Stefania. La domanda è come al solito “chi vuoi salvare?” e la meno votata andrà in nomination. Durante la settimana i Vip hanno scelto i loro preferiti che sono immuni. I preferiti sono Elisabetta, ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 10 ottobre 2020)Vip 5 i nominati di venerdì 92020: Myriam, Maria Teresa e Stefania al televoto () IlVip proseguirà fino al prossimo febbraio (poveri concorrenti) ma intanto nelladi venerdì 9come al solito ci sono state le, decisive, che porteranno a un’eliminazione lunedì 12. Un terzetto di donne è finito in, si tratta di Myriam, Maria Teresa e Stefania. La domanda è come al solito “chi vuoi salvare?” e la meno votata andrà in. Durante la settimana i Vip hanno scelto i loro preferiti che sono immuni. I preferiti sono Elisabetta, ...

