‘Grande Fratello Vip 5’: l’opinione di Isa sull’ottava puntata (Di sabato 10 ottobre 2020) Ma dai macccheccazzo, ma che caspita di nomination sono? Ma che vuol dire che le nominate sono Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Myriam Catania? Ma perché, perché, perché privarci così presto di una fonte di trash mentre Andrea Zelletta o Enock Balotelli continuano a fare da arredamento a Cinecittà? Privarci nel giro di pochi giorni di Franceska Pepe e poi di una delle tre nominate di questa settimana è un autogol clamoroso, cioè, io dico, sti programmi sono pilotati in tutto e per tutto, che diamine ci voleva a studiarsi un meccanismo di nomination che salvaguardasse i personaggi forti e spedisse in nomination chi, oggettivamente, non sta dando nulla a livello di dinamiche? Se l’idea è quella di tirare avanti la baracca fino a febbraio silurare tutti i protagonisti e far rimanere tutti i soprammobili non è ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 ottobre 2020) Ma dai macccheccazzo, ma che caspita di nomination sono? Ma che vuol dire che le nominate sono Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Myriam Catania? Ma perché, perché, perché privarci così presto di una fonte di trash mentre Andrea Zelletta o Enock Balotelli continuano a fare da arredamento a Cinecittà? Privarci nel giro di pochi giorni di Franceska Pepe e poi di una delle tre nominate di questa settimana è un autogol clamoroso, cioè, io dico, sti programmi sono pilotati in tutto e per tutto, che diamine ci voleva a studiarsi un meccanismo di nomination che salvaguardasse i personaggi forti e spedisse in nomination chi, oggettivamente, non sta dando nulla a livello di dinamiche? Se l’idea è quella di tirare avanti la baracca fino a febbraio silurare tutti i protagonisti e far rimanere tutti i soprammobili non è ...

